Die Edmonton Oilers feiern den siebten Sieg der Saison. Leon Draisaitl trifft doppelt, am Ende hilft der Gegner mit.

Eishockeystar Leon Draisaitl hat den Edmonton Oilers mit einem Doppelpack zum nächsten wichtigen Sieg in der NHL verholfen. Die Kanadier gewannen das Topspiel der Western Conference gegen Minnesota Wild mit 4:3, Draisaitl traf spät im ersten und früh im zweiten Drittel und drehte damit einen frühen Rückstand seines Teams.

Edmonton gab wiederum später eine 3:1-Führung aus der Hand und musste in die Overtime, wo Evan Bouchard den umjubelten Siegtreffer erzielte – auch wegen eines „kolossalen Aussetzers“ der Wild, wie es das Edmonton Journal beschrieb. Denn Minnesota erhielt eine Strafe wegen zu vieler Spieler auf dem Eis und Bouchard nutzte das Powerplay an seinem Geburtstag für den Treffer zum 4:3.

Leon Draisaitl traf doppelt gegen Minnesota Leon Draisaitl traf doppelt gegen Minnesota © IMAGO/UPI Photo

Draisaitl gehört wieder zu Besten der Liga

„Wenn zwei so gute Mannschaften aufeinandertreffen, entscheiden oft die Special Teams über den Ausgang“, sagte Draisaitl. „Und beide (Powerplay und Unterzahl) waren heute Abend wirklich stark bei uns und haben uns letztendlich den Sieg beschert.“

Für die Oilers war es bereits der siebte Sieg im neunten Spiel, Draisaitl gehört mit 16 Punkten (8 Tore, 8 Assists) erneut zu den ligaweit stärksten Scorern. Für Minnesota kehrte Nico Sturm auf das Eis zurück, der deutsche Nationalspieler hatte wegen eines Pucktreffers gegen den Kopf drei Spiele verpasst.

Sturm und Peterka verlieren – Grubauer überzeugt

Nationalspieler John-Jason Peterka und der frühere Bundestrainer Marco Sturm mussten mit den Boston Bruins eine der bislang seltenen Niederlagen hinnehmen. Bei den Dallas Stars verlor das Team nach fünf Siegen in Serie mit 2:3 in der Overtime, Peterka blieb in knapp 20 Minuten Eiszeit dieses Mal ohne Torbeteiligung. Die Bruins stehen mit sieben Siegen aus zehn Spielen dennoch an der Spitze der Eastern Conference.

Moritz Seider verlor mit den Detroit Red Wings 3:4 nach Penaltyschießen bei den Seattle Kraken mit Nationaltorwart Philipp Grubauer. DEB-Kapitän Seider ging in 28 Minuten leer aus. Grubauer wehrte im Shootout drei von vier Schüssen ab. Die schwach gestarteten Wings, die im letzten Drittel ein 0:3 aufholten, punkteten im fünften Spiel in Folge und sind im Osten bis auf drei Punkte an einen Playoffplatz herangekommen. Seattle liegt auf Rang drei hinter Edmonton in der Pacific Division.

—–

Mit Sport-Informations-Dienst