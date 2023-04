XFL: Brahmas verpassen Playoffs dramatisch

Die San Antonio Brahmas haben am letzten Spieltag der regulären XFL-Saison zu Hause gegen die DC Defenders mit 28:29 verloren. Damit haben die Brahmas keine Möglichkeiten mehr, die Playoffs zu erreichen.

Bei einem Sieg wären sie noch von den Arlington Renegades abhängig gewesen, die am Sonntag (LIVE ab 21 Uhr auf SPORT1) gegen die Houston Roughnecks spielen. Dabei hätten Arlington verlieren müssen.

Den Brahmas ist gegen das beste Team der regulären Saison eine Aufholjagd gelungen. Zur Pause lagen sie noch mit 11:19 zurück. In der zweiten Halbzeit drehten die Hausherren auf und zeigten vor allem eine starke defensive Leistung. So drehten sie die Partie zwischenzeitlich auf 28:22.

XFL: Defenders der Titelfavorit

Doch die Defenders, die die reguläre Saison mit einer Bilanz von 9:1 abschließen, erzielten im Anschluss einen Touchdown und zusätzlich den Extrapunkt. Die Brahmas spielten sich kurz vor dem Ende in Field-Goal-Reichweite.

Ihr Kicker Parker Romo hatte aus 53 Yards die Chance, mit einem Treffer seine Mannschaft wieder in Führung zu bringen. Vor dem Kick hatte er in der aktuellen Saison eine Bilanz von 17/18 Treffern. Doch er verzog und schoss den Ball am Gestänge vorbei. Damit platzen alle Träume der Brahmas auf die Playoffs.