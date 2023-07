Volleyballerinnen müssen um Nations-League-Finalteilnahme zittern

Die deutschen Volleyballerinnen müssen in der Nations League um die erhoffte Teilnahme am Finalturnier in Arlington/Texas bangen. Nach seiner dritten Niederlage in Folge durch ein 1:3 (22:25, 25:18, 22:25, 13:25) gegen die USA im vierten und letzten Spiel der abschließenden Vorrundenstation in Suwon/Südkorea ist das Team von Bundestrainer Vital Heynen im Rennen um die beiden letzten freien Finalplätze auf Patzer mehrerer Konkurrenten angewiesen.