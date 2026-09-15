Erste Niederlage für Deutschland

Deutschland verliert bei der Volleyball-EM das abschließende Gruppenspiel gegen Frankreich. Das DVV-Team verpasst damit den Gruppensieg und hat es nun wohl schwer.

Die deutschen Volleyballer haben den Gruppensieg bei den Europameisterschaften verpasst. Gegen Olympiasieger Frankreich verlor das Team von Bundestrainer Massimo Botti im letzten Vorrundenspiel mit 0:3 (21:25, 17:25, 19:25), die ersten vier Spiele hatte die Auswahl des Deutschen Volleyball-Verbandes (DVV) zuvor noch allesamt für sich entschieden.

Trotz der insgesamt guten Gruppenphase droht dem DVV-Team nun als Gruppenzweiter ein deutlich unangenehmeres Los. Mögliche Gegner im Achtelfinale am Samstag oder Sonntag in Sofia sind Gastgeber Bulgarien oder die Ukraine, gegen die es in der zurückliegenden Saison in der Nations League eine 1:3-Niederlage gesetzt hatte.

Moritz Reichert hat mit Deutschland die erste Niederlage bei der EM kassiert Moritz Reichert hat mit Deutschland die erste Niederlage bei der EM kassiert © IMAGO/Anadolu Agency

Volleyball-EM: Deutliche Niederlage für Deutschland

Die Mannschaft um Kapitän Jan Zimmermann hatte schon im ersten Durchgang gute Phasen und arbeitete sich nach schwachem Auftakt noch einmal zurück. Der dritte Satz gehörte dann zu Beginn gar der Mannschaft von Botti – doch die Franzosen gingen durch einen Zwischenspurt erneut in Führung und sicherten sich die Entscheidung. Bester Punktesammler für Deutschland, das auf seinen angeschlagenen Starspieler Georg Grozer verzichten muss, war Anton Brehme mit elf Punkten.

Es war eine letztlich deutliche Niederlage in einem Spiel, in dem sich die DVV-Auswahl im Vorfeld durchaus Chancen ausrechnen durfte. Die beiden vorherigen Duelle in der Nations League hatte die deutsche Mannschaft gewonnen, bei den Olympischen Spielen hatte es 2024 in Paris im Viertelfinale eine schmerzhafte 2:3-Niederlage gesetzt.

Weiter geht es nun im Achtelfinale am Wochenende. Bei der jüngsten EM vor drei Jahren war für Deutschland bereits dort gegen die Niederlande Schluss. Neben den Medaillen geht es bei der EM auch um wichtige Weltranglistenpunkte mit Blick auf die Olympischen Spiele 2028, der Sieger sichert sich sogar ein Direkt-Ticket für Los Angeles.

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