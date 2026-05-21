Bundestrainer Botti holt Altstar Grozer für VNL zurück

SID 21.05.2026 • 14:51 Uhr Der 41 Jahre alte Angreifer Georg Grozer ist im Juni bei den Turnieren in Kanada, Polen und Serbien dabei.

Der neue Bundestrainer Massimo Botti setzt in der Volleyball Nations League (VNL) auf Altstar Georg Grozer. Der 41-Jährige ist Teil des 30er-Kaders, den der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Donnerstag verkündete.

Neben Grozer stehen weitere erfahrene Spieler wie Jan Zimmermann, Moritz Reichert, Ruben Schott und Tobias Krick in der Auswahl. Nicht dabei sind Johannes Tille, der zur Europameisterschaft wieder zum Team stößt, und Moritz Karlitzek, der nach der Klubsaison zunächst eine Pause einlegt. Lukas Maase hingegen fällt aufgrund einer Schulterverletzung aus.

Erfahrener Kader um Grozer

Botti stieß erst Mitte Mai nach den Playoffs mit dem polnischen Erstligisten Asseco Resovia Rzeszow zum Team. In der VNL messen sich über sechs Wochen in zwölf Spielen die jeweils 18 besten Volleyball-Nationen der Welt.

Die DVV-Männer starten am 10. Juni in Ottawa gegen Gastgeber Kanada. Es folgen vier Spiele ab dem 24. Juni in Gliwice (Polen) und der Vorrundenabschluss ab dem 15. Juli in Belgrad (Serbien).