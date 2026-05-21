Bundestrainer Botti holt Altstar Grozer für VNL zurück

Der neue Bundestrainer Massimo Botti setzt in der Volleyball Nations League (VNL) auf Altstar Georg Grozer. Der 41-Jährige ist Teil des 30er-Kaders, den der Deutsche Volleyball-Verband (DVV) am Donnerstag verkündete.
Altstar im Kader für Nations League
Neben Grozer stehen weitere erfahrene Spieler wie Jan Zimmermann, Moritz Reichert, Ruben Schott und Tobias Krick in der Auswahl. Nicht dabei sind Johannes Tille, der zur Europameisterschaft wieder zum Team stößt, und Moritz Karlitzek, der nach der Klubsaison zunächst eine Pause einlegt. Lukas Maase hingegen fällt aufgrund einer Schulterverletzung aus.
Erfahrener Kader um Grozer
Botti stieß erst Mitte Mai nach den Playoffs mit dem polnischen Erstligisten Asseco Resovia Rzeszow zum Team. In der VNL messen sich über sechs Wochen in zwölf Spielen die jeweils 18 besten Volleyball-Nationen der Welt.
Die DVV-Männer starten am 10. Juni in Ottawa gegen Gastgeber Kanada. Es folgen vier Spiele ab dem 24. Juni in Gliwice (Polen) und der Vorrundenabschluss ab dem 15. Juli in Belgrad (Serbien).
Die anschließende Final Eight findet ab dem 29. Juli in Ningbo Beilun (China) statt. 2025 schloss Deutschland das Turnier auf Rang 14 ab, die bisher beste Platzierung gelang bei der Turniererstausgabe 2018 mit Rang neun.