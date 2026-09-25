SPORT1 startet in eine neue Volleyball-Saison: Von Oktober 2026 bis Mai 2027 zeigt der Sender 25 Spiele im Frauen-Volleyball – darunter der Supercup, das DVV-Pokal-Finale und die Volleyball-Bundesliga.

Los geht es am 03. Oktober im Supercup: In der HUK-COBURG Arena treffen VfB Suhl LOTTO Thüringen und der Dresdner SC im Supercup aufeinander – die Partie eröffnet die Volleyball-Saison auf SPORT1 im Free-TV. Bis Mai 2027 folgen insgesamt 25 Übertragungen, die die komplette Saison abbilden: von der Volleyball-Bundesliga über den DVV-Pokal bis zum Supercup.

Crossmediale Begleitung auf allen Kanälen

Neben den TV-Übertragungen begleitet SPORT1 die Saison auch digital: Auf SPORT1.de und in der App bündelt ein eigener Volleyball-Channel rund um die Uhr Ergebnisse, Tabellen, Statistiken, News und Videos. Auf den Social-Media-Kanälen von SPORT1 gibt es zusätzlich aktuelle Spielergebnisse und Transfernews.

SPORT1 überträgt 25 Spiele im Frauen-Volleyball SPORT1 überträgt 25 Spiele im Frauen-Volleyball © IMAGO/Christian Heilwagen

„Volleyball ist bei uns längst mehr als ein Nebenschauplatz. Mit 25 Spielen zeigen wir die Saison von Anfang bis Ende – vom Supercup im Oktober bis zu den entscheidenden Spielen im Mai. Genau diese Kontinuität macht für mich den Unterschied.“, sagte Andreas Gerhardt, Chief Content & Distribution Officer von SPORT1.