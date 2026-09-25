In der Saison 2026/27 überträgt der Sender neben der Bundesliga auch den Supercup und das DVV-Pokal-Finale.

Volleyball-Fans können in der neuen Saison insgesamt 25 Spiele der Frauen bei Sport1 verfolgen. Von Oktober bis Mai zeigt der Sender neben ausgewählten Partien aus der Bundesliga unter anderem das Finale im DVV-Pokal (27. Februar 2027).

Supercup live auf Sport1

Den Auftakt bildet die Übertragung des Supercups zwischen Meister VfB Suhl und dem zweitplatzierten Dresdner SC am 3. Oktober. Neben den TV-Übertragungen begleitet Sport1 die Saison auch online, auf Social Media sowie in der App mit Spielergebnissen, Statistiken und News.