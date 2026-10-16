Der Branchenprimus will sich in Hildesheim den ersten Titel der Saison sichern - und die perfekte Bilanz aufrechterhalten.

Andrea Anastasi will den perfekten Start. „Für mich ist der Ligacup kein Vorbereitungsturnier, sondern ganz klar der erste Titel“, sagte der neue Trainer der Berlin Recycling Volleys: „Wir werden dort keine Experimente machen und wollen gewinnen.“ Zum fünften Mal findet das Kräftemessen vor dem Bundesliga-Saisonstart statt – und zum fünften Mal will der Branchenprimus als Sieger die Heimreise antreten.

Anastasi: Berlin fokussiert auf System

Von Freitag bis Sonntag duellieren sich die acht besten Teams der vergangenen Saison in Hildesheim. Für Berlin geht es im Viertelfinale gegen die Netzhoppers aus Königs Wusterhausen. Einen Blick für die Kontrahenten hat Anastasi, der in der Hauptstadt auf Interimstrainer Markus Steuerwald folgte, aber noch nicht. „Nach dem Ligacup werden wir uns auch stärker den Gegnern widmen. Aber derzeit müssen wir vor allem unser Spielsystem verinnerlichen“, sagte der Italiener.

Beim Serienmeister hat sich schließlich vieles verändert, und das nicht nur an der Seitenlinie. „Man muss klar sagen, die Legacy unseres Vereins ist groß, aber diese Mannschaft quasi komplett neu. Wir haben acht Neuzugänge und einen neuen Coaching-Staff“, sagte Anastasi: „Wir können Energie darin verschwenden, an die Erfolge der Vergangenheit zu denken. Aber in diesem Büro und unten in der Trainingshalle haben wir als Gruppe noch gar nichts gewonnen.“

BR Volleys starten Titelmission

Deshalb müsse der Verein „erst ein gemeinsames Mindset, unseren Teamspirit und eine Siegermentalität entwickeln“, führte der Coach weiter aus: „Dabei kann dieses Turnier ein Schritt sein.“ Am Mittwoch starten die BR Volleys dann gegen die FT 1844 Freiburg in ihre Titelmission in der VBL, es soll die elfte Meisterschaft in Serie her.