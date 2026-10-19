Die belgische Nationalspielerin verletzte sich beim Saisonauftakt in Erfurt.

Der Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart muss „langfristig“ auf Mittelblockerin Anna Koulberg verzichten. Wie der Klub bekannt gab, riss bei der belgischen Nationalspielerin am Samstag beim 3:0-Auftakterfolg bei Schwarz-Weiß Erfurt das vordere Kreuzband sowie der Innenmeniskus im linken Knie. „Wie lange sie dem Team genau fehlen wird, lässt sich zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht abschließend sagen“, teilten die Stuttgarter mit.

„Diese Nachricht tut natürlich sehr weh. In solchen Momenten rückt der Sport erst einmal komplett in den Hintergrund. Anna ist ein wichtiger Teil unserer Mannschaft – sportlich, aber vor allem auch menschlich“, sagte Trainer Konstantin Bitter: „Wir werden sie auf ihrem Weg zurück bestmöglich unterstützen und ihr die Zeit geben, die sie für ihre Genesung braucht. Das gesamte Team steht hinter ihr.“