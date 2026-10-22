Kapitänin Nestler fehlt den DSC-Volleys bis zum Saisonende, nun hat der Bundesligist personell nachgelegt.

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC verstärken sich nach der Kreuzbandverletzung ihrer Kapitänin Patricia Nestler mit Katerina Georgiadis. Die Kanadierin kommt vom griechischen Erstligisten Aris Thessaloniki und erhält einen Vertrag bis zum Saisonende.

Georgaiadis kompensiert Nestler Ausfall

„Kat ist eine Libera, die sich insbesondere mit der kanadischen Nationalmannschaft bereits auf höchstem Niveau beweisen konnte. Sie hat mit und gegen die besten Spielerinnen der Welt gespielt“, sagte Trainer Alexander Waibl über die Neuverpflichtung.

Nestler hatte sich beim Saisonauftakt gegen Stuttgart vor zwei Wochen einen Teilriss des vorderen Kreuzbandes zugezogen und fällt damit für den Rest der Saison aus. Gegen Schwerin und Aachen hatte Nachwuchstalent Emilia Schaarschmidt (19) die verletzte Führungsspielerin ersetzt, die nun mit der Neuverpflichtung von Georgaiadis entlastet werden soll. Ob die 1,68 Meter große Abwehr- und Annahmespezialistin am kommenden Samstag im Heimspiel gegen die Binder Blaubären TSV Flacht bereits auflaufen kann, steht noch nicht fest.