Kapitänin Patricia Nestler wird dem deutschen Vizemeister Dresdner SC länger fehlen. Der Klub prüft verschiedene Optionen.

Volleyball-Bundesligist Dresdner SC muss in den kommenden Monaten auf Kapitänin Patricia Nestler verzichten. Wie der deutsche Vizemeister am Mittwoch mitteilte, zog sich die Libera beim Auftakt gegen Allianz MTV Stuttgart (0:3) am vergangenen Samstag einen Teilriss des vorderen Kreuzbandes im rechten Knie zu.

„Der Verlust unserer Kapitänin und einer der Stützen unseres Teams ist extrem bitter“, sagte Cheftrainer Alexander Waibl. Die Mannschaft sei in Gedanken bei der deutschen Nationalspielerin, „für die diese Verletzung natürlich auch ganz persönlich eine große Enttäuschung bedeutet. Wir werden für sie da sein und als Team lernen müssen, ohne sie auf dem Feld zu bestehen“.

Kapitänin verletzt: Klub sondiert Markt

Der Verein teilte derweil mit, dass „zunächst die bestmögliche Betreuung und Genesung seiner Kapitänin im Mittelpunkt“ stehe.

Gleichzeitig werde man in den kommenden Tagen bewerten, wie auf den längerfristigen Ausfall reagiert werden könne. Dabei prüfe der Klub auch „verschiedene personelle Optionen auf dem Transfermarkt“.