2024 stiegen die Roten Raben Vilsbiburg freiwillig ab, 2026 mischen sie wieder in der Bundesliga mit - und spielen am Samstag ums Pokal-Halbfinale.

Finanzielle Not, Zwangsabstieg aus der Bundesliga und das vorläufige Ende einer erfolgreichen Vereinsgeschichte – all das hätte Pia Fernau nicht egaler sein können. Als die 24 Jahre alte Volleyballerin 2025 zu den abgestürzten Roten Raben Vilsbiburg wechselte, „haben viele gesagt, das ist super mutig“, erzählt Fernau dem SID. Doch die schweren Zeiten ihres neuen Klubs spielen für die Mannschaftskapitänin keine Rolle: „Für mich waren das nicht drei Schritte zurück, ich habe einfach neuen Anlauf genommen.“

Und Fernau sollte Recht behalten. Im Sommer schaffte sie es mit den Roten Raben nach zwei Jahren aus eigener Kraft zurück in die Bundesliga. Und in der neuen Saison läuft es besser als erwartet – am Samstag kämpft der „Underdog“ aus Niederbayern gegen Schwarz-Weiß Erfurt ums Pokal-Halbfinale.

Vilsbiburg kehrt nach Abstieg zurück

„Im Team hat es keiner laut ausgesprochen, aber wir Mädels wussten schon, was das Ziel ist“, erinnert sich Fernau. Als der Aufstieg vier Spieltage vor dem Ende der Saison feststand, habe sie vor allem „Erleichterung“ und „Stolz“ gespürt. „Das Spiel selbst hat mir andere Emotionen gegeben als die Pokalübergabe, weil man da wusste, uns kann das keiner mehr nehmen“, sagt die Zuspielerin: „Die Halle war sehr laut. Vilsbiburg hatte viele gute Jahre, das hat den Fans gefehlt.“

Noch vor zwei Jahren war der steile Höhenflug der Roten Raben zum Wiederaufstieg lediglich ein stiller Wunsch. Die Rückzugs-Pläne waren „ein Schock und ein Dämpfer“, berichtet Geschäftsführerin Sophia Girnghuber. Vilsbiburg, zwischen 2008 und 2014 mit je zwei Meister- und Pokaltiteln eines der Topteams im Frauenvolleyball, entschied sich jedoch aus finanziellen Gründen freiwillig für den Abstieg. „Den erforderlichen Rahmen für einen perspektivisch erfolgreichen Spielbetrieb in der höchsten deutschen Spielklasse zu organisieren“, sei nicht mehr möglich gewesen.

Seitdem hat sich einiges verändert. Ein stärkerer Fokus auf die Region mit vielen kleinen statt „einem großen Namenssponsor“, um „mögliche Risiken besser abfangen zu können“, erklärt Girnghuber. Die geringeren Ausgaben in der zweiten Liga, halfen zudem, Altlasten abzubauen. „Die Umsetzung war angenehm, weil alle den Weg verstanden haben“, so die Geschäftsführerin: „Die Sponsoren sind uns fast alle treu geblieben und haben gesagt, sie unterstützen uns, egal in welcher Liga.“

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Vilsbiburg heiß auf Pokal-Viertelfinale

Intensivere Unterstützung spürt der aktuell Tabellensiebte nun auch wieder von den Fans. „Wir haben wieder verstanden, dass wir miteinander arbeiten müssen“, sagt Girnghuber und schmunzelt bei die Frage nach den Zielen für die Saison: „Es war während unserer goldenen Zeit schon so, dass eigentlich keiner wusste, wie wir dahin gekommen sind. Von daher wollen wir genau mit diesem Gedanken, dieses ‚gallische Dorf‘ zu sein, für die eine oder andere Überraschung sorgen.“

Auf das Pokal-Viertelfinale zumindest sind „wir Spielerinnen super heiß“, sagt auch Fernau, die mit ihrem Team zum Saisonauftakt in der Liga nur knapp gegen Erfurt unterlag: „Wir haben gezeigt, dass wir mithalten können. Schauen wir mal, wie weit es noch geht.“