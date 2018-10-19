Volleyball-Meister Berlin Recycling Volleys startet mit einem deutlichen Erfolg in die Saison. Am Donnerstag wartet eine schwere Aufgabe (LIVE im TV auf SPORT1).

Der deutsche Volleyball-Meister Berlin Recycling Volleys ist erfolgreich in die Bundesliga-Saison gestartet.

Der Titelverteidiger setzte sich beim Aufsteiger Helios Grizzlys Giesen vor 1.817 Zuschauern in Hildesheim erwartungsgemäß klar mit 3:0 (25:23, 25:18, 25:18) durch.

Das neuformierte Berliner Team mit sieben Neuzugängen und dem neuen Trainer Cedric Enard hatte aber mit Anlaufschwierigkeiten zu kämpfen. Erst Mitte des zweiten Satzes bekamen die Favoriten aus der Hauptstadt, die den vierten Titel in Folge anpeilen, die Partie besser in den Griff.

Am Donnerstag müssen sich die BR Volleys dennoch steigern, denn mit den SWD powervolleys Düren wartet eine anspruchsvolle Aufgabe. SPORT1 zeigt das Spiel in der Max-Schmeling-Halle ab 19 Uhr LIVE im Free-TV.

Die Ergebnisse des 1. Spieltags im Überblick:

SVG Lüneburg – United Volleys Frankfurt 3:1

Helios Grizzlys Giesen - Berlin Recycling Volleys 0:3

TV Rottenburg – VfB Friedrichshafen 0:3

Volleyball Bisons Bühl - HYPO TIROL AlpenVolleys Haching 3:2