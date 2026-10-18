Ligacup: BR Volleys siegen zum fünften Mal

Im Finalspiel sah sich der Dominator heftiger Gegenwehr ausgesetzt, am Ende gewinnt Berlin jedoch Ligacup Nummer fünf.

Volleyball-Serienmeister Berlin Recycling Volleys hat seine perfekte Bilanz im Ligacup mit viel Mühe gewahrt und das Turnier zum fünften Mal in Folge gewonnen.

Die Hauptstädter besiegten in einem hart umkämpften Finalspiel am Sonntag Gastgeber Helios Grizzlys Giesen in Hildesheim mit 3:2 (27:25, 23:25, 25:20, 25:27, 15:13). Beim Kräftemessen der acht besten Mannschaften der Vorsaison gab es somit auch in Ausgabe Nummer fünf erneut den gleichen Gewinner.

„Für mich ist der Ligacup kein Vorbereitungsturnier, sondern ganz klar der erste Titel“, hatte Andrea Anastasi, der neue Trainer der Volleys, noch im Vorfeld angekündigt. Entsprechend dominant trat seine Mannschaft im Laufe des über drei Tage ausgetragenen Turniers in Niedersachsen auf – doch im Endspiel sah sich der Dominator heftiger Gegenwehr ausgesetzt.

Volleyball: Am Mittwoch startet Bundesliga

Nach einem knappen ersten Durchgang schien plötzlich Giesen die Oberhand zu gewinnen. Doch trotz eines verpatzten Starts in den dritten Satz schlug Berlin zurück: Den Fünf-Punkte-Rückstand wendete das Team prompt in das genaue Gegenteil um. Doch auch die Gegner kamen zurück, die Entscheidung fiel erst im Tie-Break.

Beim Duell gegen die Grizzlys kam es zudem zum Wiedersehen mit Ausnahme-Libero Julian Zenger. Der 29 Jahre alte langjährige deutsche Nationalspieler, der von 2019 bis 2021 in der Hauptstadt gespielt hatte, feierte beim Ligacup sein großes Comeback nach 18 Monaten. Im Sommer 2025 war der EM-Silbermedaillengewinner am Herzen operiert worden.

Am Mittwoch kommender Woche wird es dann in der Volleyball Bundesliga (VBL) ernst. Als erster Gegner der Titelmission wartet die FT 1844 Freiburg (19.00 Uhr/DYN), es soll die elfte Meisterschaft in Serie her.