Volleyball: Berlin vertagt Meisterschaftsentscheidung

Entscheidung in Spiel fünf: Der Seriensieger Berlin Recycling Volleys hat auch den zweiten Matchball im Final-Duell um die deutsche Meisterschaft abgewehrt und träumt weiter von seinem 14. Titel in der Volleyball-Bundesliga. Die Mannschaft von Trainer Joel Banks setzte sich am Dienstag beim VfB Friedrichshafen mit 3:2 (23:25, 25:15, 23:25, 25:19, 15:13) durch und erzwang in der Best-of-five-Serie das entscheidende Spiel am Sonntag (16.00 Uhr/Dyn) in Berlin.