Volleyball: Berlin bezwingt Friedrichshafen

Die Berlin Recycling Volleys haben die nächste Runde im Dauerduell mit dem VfB Friedrichshafen gewonnen und damit ihren makellosen Saisonstart in der Volleyball-Bundesliga (VBL) fortgesetzt. Der Titelverteidiger gewann am Samstag mit 3:1 (25:22, 19:25, 25:22, 26:24) gegen die Häfler und feierte den vierten Sieg im vierten Spiel.

In der Neuauflage der vergangenen Finalserie - Berlin hatte sich dramatisch mit 3:2 Siegen durchgesetzt - sicherte sich der Serienmeister um die deutschen Olympia-Fahrer Ruben Schott, Tobias Krick, Johannes Tille und Moritz Reichert den ersten Satz. Im zweiten Durchgang schlugen die Gäste dann aber zurück, für den Hauptstadtklub war es erst der zweite Satzverlust in dieser Saison. In der Folge blieb das 154. Ligaspiel zwischen beiden Teams umkämpft - mit dem besseren Ende für die Volleys.