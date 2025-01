BR Volleys weiter unaufhaltsam: "Ein echter Anreiz"

SID 25.01.2025 • 06:30 Uhr Ungeschlagen marschiert der Serienmeister mal wieder durch die Liga - am Wochenende kommt es zum Duell mit dem Pokalfinal-Gegner.

17 Spiele, 17 Siege, wieder einmal unangefochtener Tabellenführer der Volleyball-Bundesliga - doch einen Gang zurückschalten will der Serienmeister Berlin Recycling Volleys vor dem Testlauf für das DVV-Pokalfinale nicht. "Wir wollen unsere Serie, solange es geht, ausbauen. Das ist inzwischen auch ein echter Anreiz, aus dem wir Motivation ziehen", sagte Nationalspieler Johannes Tille: "Vor allem zuhause haben wir bisher wenig anbrennen lassen."

In der Berliner Max-Schmeling-Halle kommt es am Samstagabend (18.00 Uhr/Dyn) zum Duell mit den SWD powervolleys Düren - dem Team, das am 2. März den Berlinern in Mannheim auch im Finale um den DVV-Pokal die Stirn bieten will.

"Düren hat in dieser Saison wieder einen anderen Spirit auf der Platte. Sie sind mutig und angriffslustig. Darauf müssen wir vorbereitet sein", betonte Tille, der die Partie auch als "Generalprobe" für das abschließende Gruppenspiel in der Champions League am Mittwoch (20.00 Uhr) gegen den polnischen Spitzenreiter PGE Projekt Warschau sieht.