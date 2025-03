Bis 2028: Trainer Banks bleibt bei den BR Volleys

Die Volleys, die sich in dieser Saison bereits den DVV-Pokal gesichert haben und jetzt den neunten Meistertitel in Serie gewinnen wollen, starten am Sonntag (15 Uhr) mit einem Heimspiel gegen die Energiequelle Netzhoppers Königs Wusterhausen in die Play-offs. Als Hauptrundensieger gilt Berlin wieder als Topfavorit in der K.o.-Phase.