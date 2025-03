"Stolz", nicht "unvollendet": Endspurt für Michael Andrei

Am Ende der Saison ist für Michael Andrei Schluss. Am Samstag soll seine Karriere aber nicht enden - dafür brauchen die Powervolleys Düren den Sieg.

WM-Bronze, EM-Silber, ein französischer Ligapokal: Unvollständig liest sich der Lebenslauf des 39-Jährigen tatsächlich nicht. Nur einen „Makel“ gibt es: Denn ausgerechnet in Deutschland, in der Heimat Düren, konnte der Mittelblocker keinen Titel gewinnen - und inzwischen ist die Zeit fast abgelaufen. Schließlich spielt Andrei im möglicherweise entscheidenden zweiten Spiel der Play-off-Viertelfinals am Samstag (18.00) gegen das Karriereende. Die Partie gegen den VfB Friedrichshafen könnte seine letzte sein.