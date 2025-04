Masso-Masterclass hält Friedrichshafen im Rennen

„Überragend“ sei Masso am Mittwochabend beim 3:2 gegen die SVG Lüneburg gewesen, sagte Chefcoach Adam Swaczyna, der das Ergebnis zugleich als „Teamerfolg“ hervorhob. Masso war als Diagonalangreifer aufgestellt worden und schloss 65 Prozent seiner Angriffe erfolgreich ab, er holte 34 Punkte und war Topscorer des Abends. Auch deshalb kommt es am Samstag (19.00 Uhr) in Lüneburg zum Entscheidungsspiel, in dem der Finalgegner des Serienmeisters Berlin Recycling Volleys ermittelt wird.

Sollte sich Friedrichshafen in der fünften Begegnung durchsetzen, würde das ewige Finalduell gegen die BR Volleys in die nächste Runde gehen. Bereits in den vergangenen elf Saisons hatten sich beide Mannschaften im Kampf um den Meistertitel gegenübergestanden. Lüneburg spielt dagegen um den erstmaligen Einzug in das Endspiel, sechsmal scheiterte die SVG bislang in der Vorschlussrunde.