VBL: BR Volleys gewinnen Spiel eins gegen Lüneburg

Zum Auftakt lässt der Serienmeister, der den neunten Titel in Folge gewinnen will, nichts anbrennen.

Zum Auftakt lässt der Serienmeister, der den neunten Titel in Folge gewinnen will, nichts anbrennen.

Die Berlin Recycling Volleys haben das erste Duell in der Finalserie gegen die SVG Lüneburg klar gewonnen und den neunten Titel in Serie fest im Blick. Zum Auftakt setzte sich der Dominator der Volleyball Bundesliga (VBL) souverän mit 3:0 (25:17, 25:21, 25:19) durch. Spiel zwei findet am Donnerstag (19 Uhr/Dyn) in Lüneburg statt.