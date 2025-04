Volleyball: Berlin wieder im Finale

Die Berlin Recycling Volleys greifen in der Volleyball Bundesliga (VBL) nach dem neunten Meistertitel in Serie. Die Mannschaft von Trainer Joel Banks setzte sich am Sonntag mit 3:0 (25:15, 25:15, 25:19) gegen den TSV Giesen durch und feierte damit im dritten Spiel der Halbfinalserie den entscheidenden dritten Erfolg.

Im Finale der VBL treffen die Berliner nun entweder auf den Dauerrivalen VfB Friedrichshafen oder die SVG Lüneburg. Die SVG führt in der Serie nach dem 3:0 (25:22, 25:21, 25:20)-Erfolg am Samstag mit 2:1, das vierte Duell findet am Mittwoch in Friedrichshafen statt (20.00 Uhr/Dyn).