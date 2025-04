"Wir fahren nach Berlin": Lüneburg schreibt VBL-Geschichte

Nachdem sich in den vergangenen elf Saisons stets die Berlin Recycling Volleys und Friedrichshafen im Duell um die Meisterschaft getroffen hatten, löste die SVG nun den VfB in dieser Position ab. "Ich muss erstmal realisieren, dass wir ins Finale gekommen sind", sagte Lüneburgs Lorenz Karlitzek bei Dyn.

"Die Mannschaft harmoniert super", führte Karlitzek weiter aus. Das stellten die Norddeutschen auch am Samstag unter Beweis, als sie selbst der bitter verlorene dritte Satz nicht aus der Bahn warf. "Es ist der Teamzusammenhalt, der das in solchen entscheidenden Moment ausmacht", erklärte der 26-Jährige.

Und so richtet Lüneburg den Blick auf Berlin, am 27. April (16.00 Uhr/Dyn) steigt Spiel eins in der Hauptstadt. Die vergangenen acht Titel gingen an die BR Volleys, zuletzt ging die Meisterschaft 1997 nicht an den Ligaprimus oder Friedrichshafen.