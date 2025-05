"Natürlich der Traum": Tille will perfekten Berlin-Abschied

Ein letztes Mal Max-Schmeling-Halle, ein letztes Mal das Trikot der Berlin Recycling Volleys überziehen - für Johannes Tille könnten diese Szenarien bereits an diesem Wochenende Realität werden. "Natürlich ist es traurig, weil ich mich die letzten Jahre sehr wohlgefühlt habe. Der Verein hat mir sehr viel ermöglicht", sagte der Nationalspieler dem Berliner Radiosender Flux FM - und fügte mit Nachdruck an: "Deswegen möchte ich auch möglichst viel zurückgeben und die Meisterschaft gewinnen."

Mit seinen BR Volleys ist Tille auf dem besten Weg, dieses Ziel zu erreichen. Durch den 3:1 (25:23, 21:25, 25:20, 25:22)-Erfolg am Donnerstag feierte der Branchenprimus im dritten Anlauf den ersten Auswärtssieg in dieser Saison bei der SVG Lüneburg, stellte in der Finalserie der Volleyball Bundesliga auf 2:0. Und so haben die Berliner bereits am Samstag (18.00 Uhr/Dyn) den ersten Matchball, es winkt der neunte Meistertitel in Serie.