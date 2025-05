SVG Lüneburg holt Volleyball-Youngster

Volleyball-Vizemeister SVG Lüneburg treibt seinen Umbruch weiter voran und verpflichtet in Axel Enlund einen 18 Jahre alten Diagonalangreifer. Wie die Lüneburger am Montag mitteilten, kommt der schwedische Youngster vom Erstligisten RIG Falköping und bekommt einen Mehrjahresvertrag. Enlund gehöre bereits „zum Stamm der Nationalmannschaft“ und sei eine „der großen Zukunftshoffnungen in Schweden“.