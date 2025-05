Titelserie hält: BR Volleys erneut Deutscher Volleyball-Meister

Die Berlin Recycling Volleys haben den Angriff der SVG Lüneburg souverän abgewehrt, zum neunten Mal in Folge den Meistertitel gefeiert und das Double geholt. Das Team von Trainer Joel Banks nutzte in der heimischen Max-Schmeling-Halle mit einem 3:0 (25:12, 25:23, 25:21)-Sieg gleich den ersten Matchball, die Best-of-five-Serie endete 3:0. Die ersten beiden Finalspiele waren mit 3:0 und 3:1 an den Pokalsieger gegangen.