Friedrichshafen verpflichtet Mittelblocker Kunstmann

Der VfB Friedrichshafen hat für die kommende Saison Mittelblocker Louis Kunstmann verpflichtet. Wie der Verein am Freitag bekannt gab, kehrt der 24-Jährige, der zuvor bereits für die United Volleys Frankfurt aktiv war, von der kanadischen University of Calgary in die Volleyball Bundesliga (VBL) zurück. Kunstmann erhält beim ehemaligen Serienmeister einen Zweijahresvertrag.