Friedrichshafen verpflichtet US-Nationalspieler Hobus

Der Ex-Meister ist die erste Station in der Volleyball-Bundesliga für den Amerikaner.

Der VfB Friedrichshafen hat sich für die kommende Saison die Dienste des amerikanischen Nationalspielers Kyle Hobus gesichert. Wie der Verein am Sonntag bekannt gab, wechselt der Diagonalangreifer vom österreichischen Erstligisten Hypo Tirol Innsbruck in die Volleyball Bundesliga (VBL). Der 25-Jährige erhält beim ehemaligen Serienmeister einen Zweijahresvertrag.

Nach sechs Jahren am US-College war Hobus zur Vorsaison nach Österreich gewechselt, gleich seine erste Profisaison krönte er mit dem Meistertitel und der Auszeichnung als wertvollster Spieler (MVP) der Finalserie. In der vergangenen Woche überzeugte er in der Nations League (VNL), im Spiel gegen den Iran (3:2) gelangen Hobus 19 Punkte.