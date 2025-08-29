Transfer-Coup: Denis Kaliberda zu den Volleys Herrsching

Die WWK Volleys Herrsching haben den erfahrenen Außenangreifer Denis Kaliberda verpflichtet. Das gab der Volleyball-Bundesligist am Freitag bekannt. Der 35-Jährige, der bislang über 150 Länderspiele für Deutschland bestritten hat und mit der Nationalmannschaft unter anderem 2014 WM-Bronze und 2017 EM-Silber gewann, hatte in der vergangenen Saison beim Liga-Konkurrenten Netzhoppers Königs Wusterhausen unter Vertrag gestanden.

Kaliberda: Erfahrung und Führungsstärke für das junge Ammersee-Team

"Wir sind extrem stolz, einen Spieler wie Denis Kaliberda am Ammersee und in der Volleyballregion München begrüßen zu dürfen. Mit seiner Erfahrung, seiner Klasse und seinem unbändigen Willen ist er die perfekte Ergänzung für unser junges Team – ein Führungsspieler, der in den wichtigen Momenten Rückhalt gibt", sagte Geschäftsführer Max Hauser. Kaliberda ergänzte: "Ich weiß, was hier erwartet wird und möchte nicht nur spielen, sondern unserem Team auf und neben dem Feld richtig Rückenwind geben."