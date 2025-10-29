Nach historischem Fehlstart: Rekordmeister bricht den Bann

SID 29.10.2025 • 21:19 Uhr Nach dem schlechtesten Auftakt seit fast 30 Jahren bricht der Rekordmeister aus Berlin den Bann.

Rekordmeister Berlin Recycling Volleys hat nach dem schlechtesten Saisonstart seit fast 30 Jahren den ersten Sieg in der Volleyball-Bundesliga gefeiert. Im zweiten Heimspiel gewann der Serienmeister am Mittwochabend 3:0 (25:15, 25:13, 25:11) gegen Aufsteiger SV Warnemünde.

Die fehlende „Aufschlagstärke“, die der britische Cheftrainer Joel Banks in der Saison bisher vermisst hatte, zeigte vor allem Diagonalangreifer Jake Hanes vor 3610 Fans in der Max-Schmeling-Halle. Der MVP der vergangenen Saison wurde nach dem Duell mit dem bisher ebenfalls sieglosen Gegner zum Spieler des Spiels gekürt.