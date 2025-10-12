Berlin Volleys bezwingen Lüneburg – Ligacup-Titel erneut

SID 12.10.2025 • 21:18 Uhr Seit der Einführung des Wettbewerbs im Jahr 2022 geht der erste Titel der Saison immer in die Hauptstadt.

Die Berlin Recycling Volleys haben erneut den Ligacup gewonnen und sich so den ersten Titel der Saison gesichert. Der Volleyball-Serienmeister gewann am Sonntagabend in Hildesheim bei der Neuauflage der Bundesliga-Finalduells mit 3:1 (25:20, 25:21, 25:27, 26:24) gegen die SVG Lüneburg.

Seit der Einführung des Wettbewerbs im Jahr 2022 ging der Pokal damit immer nach Berlin.

Berliner Blitzstart, Lüneburger Gegenwehr

Im Mai hatte sich der Hauptstadtklub in der Best-of-five-Finalserie um den Ligatitel souverän mit 3:0-Siegen durchgesetzt. Im Endspiel des Ligacups, der mit den acht besten Teams der Vorsaison über drei Tage im K.o.-Modus ausgetragen wurde, gewann Berlin die ersten beiden Sätze souverän. Mit Beginn des dritten Durchgangs drehten die Lüneburger dann aber auf, es entwickelte sich ein spannender Schlagabtausch.