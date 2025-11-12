Volleyball: Serienmeister kassiert nächsten Dämpfer

SID 12.11.2025 • 21:27 Uhr Der Serienmeister aus Berlin steht nach dem schlechtesten Saisonstart seit fast 30 Jahren weiterhin auf dem achten Platz.

Die SVG Lüneburg hat beim Spitzenspiel in der Volleyball-Bundesliga ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Der Tabellenführer schlug den strauchelnden Rekordmeister Berlin Recycling Volleys auswärts in der Max-Schmeling-Halle deutlich mit 3:0 (25:20, 25:20, 25:22) und ist mit sieben Siegen aus sieben Spielen das Maß der Dinge.