Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Volleyball-Bundesliga Männer
Volleyball-Bundesliga Männer
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
Volleyball-Bundesliga Männer>

Volleyball: Serienmeister kassiert nächsten Dämpfer

Nächster Dämpfer für Serienmeister

Der Serienmeister aus Berlin steht nach dem schlechtesten Saisonstart seit fast 30 Jahren weiterhin auf dem achten Platz.
Christopher Byam (li.) überwindet den Berliner Block
Christopher Byam (li.) überwindet den Berliner Block
© IMAGO/BEAUTIFUL SPORTS/SID/Franke
SID
Der Serienmeister aus Berlin steht nach dem schlechtesten Saisonstart seit fast 30 Jahren weiterhin auf dem achten Platz.

Die SVG Lüneburg hat beim Spitzenspiel in der Volleyball-Bundesliga ein dickes Ausrufezeichen gesetzt. Der Tabellenführer schlug den strauchelnden Rekordmeister Berlin Recycling Volleys auswärts in der Max-Schmeling-Halle deutlich mit 3:0 (25:20, 25:20, 25:22) und ist mit sieben Siegen aus sieben Spielen das Maß der Dinge.

Der Serienmeister aus Berlin steht derweil nach dem schlechtesten Saisonstart seit fast 30 Jahren weiterhin auf dem achten Platz. Für die sonst so erfolgsverwöhnten Hauptstädter unter Trainer Joel Banks ist es im fünften Spiel in der Liga schon die dritte Niederlage.

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite