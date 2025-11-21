Newsticker
0:3-Schock! SVG Lüneburg gestoppt – Düren neuer Spitzenreiter

Nach der Machtdemonstration gegen Serienmeister Berlin muss die SVG eine empfindliche Niederlage hinnehmen.
Serie gerissen: Nach sieben Siegen in sieben Spielen hat die SVG Lüneburg in der Volleyball-Bundesliga den ersten Rückschlag kassiert. In einem hochklassigen Topspiel beim Tabellenzweiten SWD powervolleys Düren verloren die Hansestädter überraschend deutlich mit 0:3 (24:26, 19:25, 25:27). Die Mannschaft von Trainer Stefan Hübner, die nach dem furiosen Sieg über die Berlin Recycling Volleys ungewohnt indisponiert auftrat, verpasste es, die Tabellenführung auszubauen.

Powervolleys Düren stürmen dank Hutcheson an die Tabellenspitze

Diese übernimmt stattdessen Düren: Mit 21 Zählern zogen die Powervolleys als neuer Spitzenreiter an Lüneburg vorbei. Angeführt vom überragenden Zac Hutcheson glückte die Wiedergutmachung nach der ersten Saisonniederlage in Giesen. Vor allem im zweiten Durchgang spielte Düren wie entfesselt auf. Wie Lüneburg hat das Team von Christophe Achten nun sieben Siege nach acht Saisonspielen auf dem Konto.

