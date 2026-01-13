BR Volleys entlassen Cheftrainer Banks

SID 13.01.2026 • 12:20 Uhr Zu viel "Auf und Ab": Die Zusammenarbeit zwischen den BR Volleys und Cheftrainer Joel Banks ist beendet.

Die Berlin Recycling Volleys aus der Volleyball-Bundesliga haben auf den bisher durchwachsenen Saisonverlauf reagiert und Cheftrainer Joel Banks entlassen.

Bis auf Weiteres übernimmt der bisherige Assistenzcoach Alexandre Leal die Position und soll das Team gemeinsam mit Co-Trainer Markus Steuerwald in das Ligaspiel beim SV Warnemünde am Mittwoch (18.30 Uhr/Dyn) führen. Das teilte der Klub am Dienstag mit.

BR Volleys wollen ihrem Team „neue Impulse“ geben

„Nach dem schwierigen Bundesligastart haben wir unsere Tabellensituation zwar inzwischen verbessern können, aber dennoch ist das Spiel unserer Mannschaft weiterhin von einem ständigen Auf und Ab geprägt. Die Ergebnisse stimmen, aber unseren Leistungen fehlt es an Konstanz und Stabilität“, sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand.