BR Volleys nach Trainerbeben: Mühsamer Sieg, Titel in Gefahr

SID 15.01.2026 • 13:34 Uhr Die BR Volleys haben sich in Spiel eins nach der Entlassung von Trainer Joel Banks zu einem Sieg gemüht. Der Weg zum Titel wird nicht einfach.

Zeit, das Trainerbeben zu verarbeiten, blieb Kapitän Ruben Schott und seinen Teamkollegen keine. Nur einen Tag nach der überraschenden Entlassung von Chefcoach Joel Banks gelang den BR Volleys beim Aufsteiger SV Warnemünde zwar der Neustart, doch die Misstöne aus der Hauptstadt hallen nach. Auf der Jagd nach dem nächsten Meistertitel knirscht es beim sonst so souveränen Bundesliga-Schwergewicht gewaltig.

Mühsamer Neustart nach dem Banks-Aus

Das „Trainerthema“ sei beim anfänglich mühsamen 3:1 (24:26, 25:20, 25:16, 25:14) in Warnemünde am Mittwoch „nicht so bedeutsam“ gewesen, „bei uns hat jeder Einzelne genug Baustellen“, erklärte Schott: „Aber wir sind als Einheit aufgetreten und konnten das Spiel drehen.“ Sportlich lief bei Spiel eins nach Banks noch nicht alles rund - wie bereits zuvor in einer für Berliner Verhältnisse durchwachsenen Saison. Am Dienstag hatte der Klub schließlich einen Schlussstrich gezogen und sich von Banks getrennt, die Probleme schienen dabei über das Sportliche hinauszugehen.

Verlorenes Vertrauen zwischen Coach Joel und seiner Mannschaft

„Wir waren in den vergangenen beiden Jahren mit der Arbeit von Joel sehr zufrieden, die Ergebnisse haben bekanntlich gestimmt. Trotzdem gab es immer wieder auch Spieler aus der Mannschaft, die auf Probleme hinwiesen“, erklärte Geschäftsführer Kaweh Niroomand im Tagesspiegel-Interview. Das Vertrauen des Teams in den Trainer sei „leider verloren gegangen“, auch durch die jüngsten Erfolge habe sich die Situation nicht verbessert: „Wenn ein Trainer die Spieler nicht mehr erreicht, müssen wir als Vereinsführung natürlich handeln.“ Doch auch die Mannschaft trage Verantwortung für die „schwierige Saison“.

Rekordmeister in Schieflage

Eine Saison, in der der Rekordmeister so verwundbar wie nie erscheint. Nach dem ungewöhnlich schwachen Start mit drei Niederlagen gegen die ärgsten Konkurrenten rangieren die erfolgsverwöhnten BR Volleys „nur“ auf Platz zwei hinter der SVG Lüneburg, im Pokal ist der Titel nach dem Halbfinalaus gegen den VfB Friedrichshafen bereits futsch.

„Leistungskurve erinnert an eine Achterbahn“

Man habe es bislang in kaum einem Spiel geschafft, über die gesamte Dauer die eigene Qualität stabil aufrechtzuerhalten, sagte Niroomand: „Stattdessen waren und sind unsere Leistungen von einem ständigen Auf und Ab geprägt, was das Team und die Spieler natürlich frustriert.“

Interims-Duo Leal/Steuerwald soll Ruhe und Stabilität bringen