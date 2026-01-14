Newsticker
Volleyball-Bundesliga Männer
Volleyball-Bundesliga Männer
Berlin Volleys siegen 3:1 nach Banks-Aus – Meisterjagd lebt!

Die Berliner verkürzen den Abstand zur Spitze auf vier Zähler.
Sieg für die BR Volleys
© IMAGO/nordphoto GmbH/SID/Engler
SID
Die Berlin Recycling Volleys haben das erste Spiel nach der Trennung von Chefcoach Joel Banks gewonnen. Der deutsche Volleyball-Meister setzte sich am Mittwoch beim SV Warnemünde mit 3:1 (24:26, 25:20, 25:16, 25:14) durch und verkürzte den Rückstand auf Tabellenführer SVG Lüneburg auf vier Zähler. Lüneburg schlug den TSV Haching München mit 3:2 (21:25, 25:18, 20:25, 25:22, 15:11).

Die Berliner hatten sich am Dienstag nach einem durchwachsenen Saisonverlauf von Banks getrennt. Assistenzcoach Alexandre Leal und Co-Trainer Markus Steuerwald betreuten das Team in Warnemünde. Die Volleys peilen ihren zehnten Meistertitel in Folge an.

