VBL: Außenangreifer Baghdady verlängert in Düren

Der 26 Jahre alte Schweizer Robin Baghdady verlängert beim Verein aus NRW und sorgt damit für eine kleine Überraschung.

Volleyball-Bundesligist SWD powervolleys Düren hat etwas überraschend eine wichtige Vertragsverlängerung bekannt gegeben.

Außenangreifer Robin Baghdady (26) verlängerte seinen Vertrag bei den Dürenern um zwei Jahre, wie der Verein am Donnerstag bekannt gab.

„Mit seiner Verlängerung haben viele sicher nicht gerechnet, weil aufgrund seiner starken Leistung absehbar war, dass er viele gute Angebote erhält“, sagte Geschäftsführer Tomas Kocian-Falkenbach.

Baghdady als „ein zentraler Baustein“

Der Schweizer Baghdady, der mit guten Auftritten in Deutschland Begehrlichkeiten anderer Vereine weckte, spielt seit 2023 für den NRW-Klub und bestreitet aktuell seine dritte Saison mit dem Tabellendritten. Der 2,05 m große Außenangreifer sei „ein zentraler Baustein für unser neues Team“, sagte Kocian-Falkenbach.