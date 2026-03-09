VBL: Steuerwald verlässt Dachau zum Saisonende

SID 09.03.2026 • 13:50 Uhr Nach fünf gemeinsamen Jahren sucht der Trainer eine neue Herausforderung.

Volleyball-Bundesligist ASV Dachau muss sich für die neue Saison einen Ersatz für seinen langjährigen Erfolgscoach Patrick Steuerwald suchen. Nach fünf Jahren im Amt verlässt Steuerwald die Bayern zum Ende der laufenden Spielzeit, dies gab der Klub am Montag bekannt. In seiner Zeit als Trainer gelang dem 40-Jährigen mit der Mannschaft ab 2021 der direkte Durchmarsch von der 3. Liga Ost bis in die Spitzenklasse.

"Es war eine spannende Reise, die wir hier gemeinsam angetreten sind und ich bin dem ASV sehr dankbar, dass ich die Chance bekommen habe, dieses Projekt begleiten zu dürfen", sagte der ehemalige Nationalspieler. In seiner Zeit beim Verein habe er vor allem durch die beiden Aufstiege "besondere Momente" erlebt. Als Tabellenzwölfter verpasst Dachau die Playoffs der Liga, zwei Spiele stehen in der Hauptrunde noch aus.