Fusion perfekt: WWK Volleys aus Herrsching & Unterhaching in VBL

SID 09.03.2026 • 13:05 Uhr In der nächsten Spielzeit werden sich die beiden Volleyball-Bundesligisten nicht mehr als Rivalen gegenüberstehen.

Die WWK Volleys Herrsching und der TSV Unterhaching fusionieren zur neuen Spielzeit der Volleyball Bundesliga (VBL). Ab der Saison 2026/27 werden die Mannschaften als WWK Volleys München antreten. Der Zusammenschluss sei "kein Kompromiss, sondern ein gemeinsamer Entschluss zweier etablierter Klubs, die ihre Stärken kombinieren und ihren Anspruch klar formulieren: Volleyball in München groß machen", verkündeten beide Vereine in einer gemeinsamen Mitteilung am Montag.

Tradition trifft Energie: Herrsching und Unterhaching bündeln Kräfte

"Wir verbinden Tradition und Kult, Erfahrung und Energie – und schaffen gemeinsam etwas, das größer ist als jeder von uns allein", sagte Max Hauser, Geschäftsführer in Herrsching. "Wir wollen gemeinsam mehr, als wir allein erreichen können", fügte Unterhaching-Geschäftsführer Mihai Paduretu an.

Schritt für Schritt ins Spitzenfeld der Bundesliga

Erklärtes Ziel der Verantwortlichen sei demnach, "Schritt für Schritt zu einem der Topteams der Liga reifen", die Entscheidung zugunsten des Projekts sei dabei aus einer "Position der Stärke" entstanden. In der Bundesliga liegen die Mannschaften zwei Spieltage vor dem Ende der Hauptrunde auf Playoff-Platz acht (Herrsching) und Rang elf (Unterhaching). Die Kooperation bezieht sich dabei explizit auf den Profibereich, die jeweiligen Stammvereine bleiben eigenständig.

Drei Standorte – ein gemeinsames Spielfeld