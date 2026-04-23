BR Volleys: Coach Leal tritt mitten in den Playoffs zurück!

SID 23.04.2026 • 15:47 Uhr Wie der Klub am Donnerstag mitteilt, tritt der Brasilianer mit sofortiger Wirkung zurück. Sein Co-Trainer übernimmt.

Überraschender Trainerwechsel bei Volleyball-Serienmeister BR Volleys: Chefcoach Alexandre Leal ist aus familiären Gründen mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Dies teilte der Klub am Donnerstag mit. Co-Trainer Markus Steuerwald, der ab kommender Saison die Grizzlys Giesen in der Bundesliga betreut, übernimmt für den Rest der laufenden Spielzeit.

Leal verlässt Berlin auf Wunsch

„Alexandre Leal hat aus persönlichen Gründen um die Möglichkeit gebeten, in seine Heimat zurückzukehren. In der sportlich brisanten Situation ist das bedauerlich, trotzdem entsprechen wir natürlich diesem Wunsch in seinem Interesse“, sagte Berlins Geschäftsführer Kaweh Niroomand.

Vertragsverhältnis mit Leal bleibt bestehen

Der Brasilianer Leal war 2023 nach Berlin gekommen. Im vergangenen Januar stieg der bisherige Assistent nach der Trennung von Joel Banks zum Cheftrainer auf. Wie die Volleys mitteilten, bleibt derweil das Vertragsverhältnis mit dem 36-Jährigen bestehen.

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