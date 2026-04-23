BR Volleys: Coach Leal tritt mitten in den Playoffs zurück!

Überraschender Trainerwechsel bei Volleyball-Serienmeister BR Volleys: Chefcoach Alexandre Leal ist aus familiären Gründen mit sofortiger Wirkung zurückgetreten. Dies teilte der Klub am Donnerstag mit. Co-Trainer Markus Steuerwald, der ab kommender Saison die Grizzlys Giesen in der Bundesliga betreut, übernimmt für den Rest der laufenden Spielzeit.
Cheftrainer verlässt BR Volleys
Leal verlässt Berlin auf Wunsch
„Alexandre Leal hat aus persönlichen Gründen um die Möglichkeit gebeten, in seine Heimat zurückzukehren. In der sportlich brisanten Situation ist das bedauerlich, trotzdem entsprechen wir natürlich diesem Wunsch in seinem Interesse“, sagte Berlins Geschäftsführer Kaweh Niroomand.
Vertragsverhältnis mit Leal bleibt bestehen
Der Brasilianer Leal war 2023 nach Berlin gekommen. Im vergangenen Januar stieg der bisherige Assistent nach der Trennung von Joel Banks zum Cheftrainer auf. Wie die Volleys mitteilten, bleibt derweil das Vertragsverhältnis mit dem 36-Jährigen bestehen.
Trainerwechsel vor Playoff-Halbfinale
Die Veränderung auf der Trainerposition kommt für die BR Volleys mitten in den Bundesliga-Playoffs um die deutsche Meisterschaft. Am kommenden Sonntag (17.00 Uhr/Dyn) spielen die Berliner in der heimischen Max-Schmeling-Halle gegen den Dauerrivalen VfB Friedrichshafen das entscheidende dritte Halbfinalspiel um den Einzug ins Finale.