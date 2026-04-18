Meistertraum lebt: Friedrichshafen erzwingt Spiel 3 in Berlin

Der VfB Friedrichshafen hat den Matchball der Berlin Recycling Volleys abgewehrt und darf weiter vom ersten Meistertitel seit 2015 träumen. Das Team vom Bodensee gewann am Samstag eine packende Begegnung 3:2 (16:25, 25:22, 21:25, 25:20, 15:12) gegen den Serienmeister, in der Best-of-three-Serie steht es damit 1:1. Das entscheidende dritte Spiel im ersten Halbfinalduell beider Mannschaften seit 14 Jahren findet am 26. April in der Berliner Max-Schmeling-Halle statt (17.00 Uhr/Dyn).
Matchball abgewehrt: Friedrichshafen schlägt Berlin
Im ersten Halbfinalduell beider Teams seit 14 Jahren steht es damit 1:1. Es kommt zum alles entscheidenden Spiel drei.
Friedrichshafen jubelt in Berlin
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Pokalsieger Lüneburg legt vor
Im Endspiel geht es für Friedrichshafen oder Berlin gegen den Pokalsieger SVG Lüneburg oder die SWD powervolleys Düren. Die Lüneburger hatten den Auftakt souverän mit 3:0 gewonnen, Spiel zwei findet am Sonntag (18.00 Uhr/Dyn) in Düren statt.
Berliner Dominanz seit 2016 ungebrochen
Seit 1998 ging die Meisterschaft entweder an Berlin oder Friedrichshafen, seit 2016 sitzt der Hauptstadtklub inzwischen aber unangefochten auf dem Thron. Die Häfler nahmen zuletzt 2024 am Finale teil.