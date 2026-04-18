Meistertraum lebt: Friedrichshafen erzwingt Spiel 3 in Berlin

SID 18.04.2026 • 22:31 Uhr Im ersten Halbfinalduell beider Teams seit 14 Jahren steht es damit 1:1. Es kommt zum alles entscheidenden Spiel drei.

Der VfB Friedrichshafen hat den Matchball der Berlin Recycling Volleys abgewehrt und darf weiter vom ersten Meistertitel seit 2015 träumen. Das Team vom Bodensee gewann am Samstag eine packende Begegnung 3:2 (16:25, 25:22, 21:25, 25:20, 15:12) gegen den Serienmeister, in der Best-of-three-Serie steht es damit 1:1. Das entscheidende dritte Spiel im ersten Halbfinalduell beider Mannschaften seit 14 Jahren findet am 26. April in der Berliner Max-Schmeling-Halle statt (17.00 Uhr/Dyn).

Pokalsieger Lüneburg legt vor

Im Endspiel geht es für Friedrichshafen oder Berlin gegen den Pokalsieger SVG Lüneburg oder die SWD powervolleys Düren. Die Lüneburger hatten den Auftakt souverän mit 3:0 gewonnen, Spiel zwei findet am Sonntag (18.00 Uhr/Dyn) in Düren statt.

Berliner Dominanz seit 2016 ungebrochen