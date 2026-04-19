Volleyball: SVG Lüneburg im Bundesliga-Finale – Titel winkt

SID 19.04.2026 • 20:34 Uhr Der Pokalsieger gewinnt auch das zweite Duell bei den SWD powervolleys Düren und greift nach der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte.

Die Volleyballer der SVG Lüneburg stehen wieder im Finale der Bundesliga. Der Hauptrundensieger setzte sich am Sonntagabend 3:1 (25:20, 26:24, 22:25, 27:25) bei den SWD powervolleys Düren durch und entschied die Best-of-three-Serie mit 2:0 für sich. Der Pokalsieger greift nun nach der ersten Meisterschaft der Vereinsgeschichte.

Endspiel-Gegner fällt erst am Sonntag

Im Endspiel treffen die Lüneburger auf den Serienmeister Berlin Recycling Volleys oder den VfB Friedrichshafen. Im zweiten Halbfinale steht es 1:1, die Entscheidung fällt am kommenden Sonntag (17.00 Uhr/Dyn) in der Hauptstadt. Die SVG hatte bereits in der vergangenen Saison die Finalserie erreicht, dann aber 0:3 gegen die BR Volleys verloren.

CEV-Cup-Rückspiel in Piacenza