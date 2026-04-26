Ohne Coach: Berlin Volleys im Finale – gelingt Titel Nummer 10?

SID 26.04.2026 • 18:36 Uhr Die Berliner greifen nach dem zehnten Titel in Folge.

Es geht auch ohne den Chefcoach: Die Berlin Recycling Volleys haben in der Volleyball Bundesliga (VBL) mit einer Machtdemonstration erneut die Finalserie erreicht und greifen nach dem zehnten Meistertitel in Folge. Drei Tage nach dem überraschenden Rücktritt von Cheftrainer Alexandre Leal gewannen die Hauptstädter das entscheidende dritte Spiel in der Halbfinalserie gegen den VfB Friedrichshafen mit 3:0 (25:20, 25:20, 25:18) und entschieden die Best-of-three-Serie mit 2:1 für sich.

Finalkracher Berlin vs. Lüneburg

Im Endspiel trifft Berlin auf den Pokal- und Hauptrundensieger SVG Lüneburg. Die Lüneburger hatten sich im Halbfinale mit 2:0 gegen die SWD powervolleys Düren durchgesetzt. Die Finalserie startet am Mittwoch.

Dauermeister Berlin stoppt Friedrichshafen

Die Berliner beendeten unter Co-Trainer Markus Steuerwald den Traum der Friedrichshafener vom ersten Meistertitel seit 2015. Seit 1998 ging die Meisterschaft entweder an Berlin oder Friedrichshafen, seit 2016 sitzt der Hauptstadtklub inzwischen aber unangefochten auf dem Thron.

Leal tritt sofort zurück