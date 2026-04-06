Triplejagd geht weiter: Lüneburg löst Halbfinal-Ticket

SID 06.04.2026 • 17:59 Uhr Pokalsieger, Europapokal-Finalist und jetzt im Halbfinale der Bundesliga-Playoffs: Für die SVG Lüneburg wird die Saison immer spektakulärer.

Die Volleyballer der SVG Lüneburg haben in den Bundesliga-Playoffs vorzeitig den Halbfinaleinzug perfekt gemacht. Der Hauptrundenerste setzte sich im zweiten Viertelfinalspiel der Best-of-three-Serie 3:1 (25:13, 22:25, 25:18, 25:21) bei den WWK Volleys Herrsching durch und entschied das Duell nach dem 3:0 im ersten Spiel damit frühstmöglich. Das Triple bleibt für den Pokalsieger damit in Reichweite.

Im Kampf ums Endspiel trifft die Mannschaft von Trainer Stefan Hübner nun auf die SWD powervolleys Düren. Ebenfalls im Halbfinale stehen bereits die Berlin Recycling Volleys, die nun auf den VfB Friedrichshafen oder Barock Volleys MTV Ludwigsburg treffen.