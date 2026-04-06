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Triplejagd geht weiter: Lüneburg löst Halbfinal-Ticket

Lüneburg löst Halbfinal-Ticket

Pokalsieger, Europapokal-Finalist und jetzt im Halbfinale der Bundesliga-Playoffs: Für die SVG Lüneburg wird die Saison immer spektakulärer.
Stefan Hübner greift mit Lüneburg nach dem Triple
Stefan Hübner greift mit Lüneburg nach dem Triple
© picture alliance/nordphoto GmbH/SID/Witke
SID
Pokalsieger, Europapokal-Finalist und jetzt im Halbfinale der Bundesliga-Playoffs: Für die SVG Lüneburg wird die Saison immer spektakulärer.

Die Volleyballer der SVG Lüneburg haben in den Bundesliga-Playoffs vorzeitig den Halbfinaleinzug perfekt gemacht. Der Hauptrundenerste setzte sich im zweiten Viertelfinalspiel der Best-of-three-Serie 3:1 (25:13, 22:25, 25:18, 25:21) bei den WWK Volleys Herrsching durch und entschied das Duell nach dem 3:0 im ersten Spiel damit frühstmöglich. Das Triple bleibt für den Pokalsieger damit in Reichweite.

Im Kampf ums Endspiel trifft die Mannschaft von Trainer Stefan Hübner nun auf die SWD powervolleys Düren. Ebenfalls im Halbfinale stehen bereits die Berlin Recycling Volleys, die nun auf den VfB Friedrichshafen oder Barock Volleys MTV Ludwigsburg treffen.

Für die Lüneburger ist der Sprung unter die Top vier der nächste Zwischenschritt in einer starken Saison. Bereits im Februar hatte der Klub mit dem Gewinn des DVV-Pokals den ersten Titel der Vereinsgeschichte eingefahren. Zudem erreichte Lüneburg jüngst erneut das Finale im CEV Cup, wo im April die Chance auf einen internationalen Erfolg wartet.

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