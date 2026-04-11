Berlin Volleys erkämpfen Matchball – Friedrichshafen unter Druck

SID 11.04.2026 • 20:19 Uhr Das Spiel startet spektakulär, dann reißt Berlin die Kontrolle an sich.

Serienmeister Berlin Recycling Volleys hat sich gegen den Dauerrivalen VfB Friedrichshafen den ersten Matchball um den Einzug in die Finalserie der Volleyball-Bundesliga (VBL) erspielt. Im ersten Halbfinalduell beider Mannschaften seit 14 Jahren siegten die Hauptstädter mit 3:1 (29:31, 25:18, 25:23, 25:17). Bereits am Samstag könnte damit am Bodensee im zweiten Spiel der Best-of-three-Serie (20.00/Dyn) die Entscheidung um den ersten Finalplatz fallen.

Volleys drehen spektakulären Auftakt

Bereits der erste Satz läutete das ungewohnt frühe Aufeinandertreffen der beiden erfolgreichsten Volleyballklubs Deutschlands spektakulär ein – zwei Satzbälle vergab Berlin, der VfB verwandelte seinen fünften. Anschließend ergriffen die Volleys die Kontrolle.

Berlins Meisterserie wankt gegen VfB

Seit 1998 ging die Meisterschaft entweder an Berlin oder Friedrichshafen, seit 2016 sitzt der Hauptstadtklub inzwischen aber unangefochten auf dem Thron. In dieser Spielzeit kassierte die Mannschaft allerdings zwei ihrer drei Liganiederlagen gegen den VfB.

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