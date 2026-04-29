Berlin Volleys siegen in Finale – Kurs auf 10. Meistertitel

SID 29.04.2026 • 22:00 Uhr Der Titelverteidiger legt im Duell mit Pokalsieger SVG Lüneburg vor. Drei Siege sind für den Titelgewinn nötig.

Serienmeister Berlin Recycling Volleys hat den ersten Schritt Richtung erfolgreicher Titelverteidigung gemacht. Die Mannschaft von Interimstrainer Markus Steuerwald setzte sich im ersten Finalduell bei Pokalsieger SVG Lüneburg am Mittwochabend 3:1 (25:20, 25:19, 18:25, 25:21) durch und legte damit in der Best-of-five-Serie vor.

Berlin jagt zehnte Meisterschaft

Noch zwei Siege trennen den Hauptstadtklub von der zehnten Meisterschaft in Folge. In der Max-Schmeling-Halle können die Berliner am Samstag (18.00 Uhr) ihren Vorsprung vor heimischer Kulisse ausbauen. Lüneburg steht derweil mit Blick auf das mögliche Double unter Zugzwang, in der vergangenen Saison hatten die Norddeutschen mit 0:3 das Nachsehen im Finale gehabt.

Letzte Titelchance trotz Trainerchaos