Berlin Volleys siegen in Finale – Kurs auf 10. Meistertitel

Serienmeister Berlin Recycling Volleys hat den ersten Schritt Richtung erfolgreicher Titelverteidigung gemacht. Die Mannschaft von Interimstrainer Markus Steuerwald setzte sich im ersten Finalduell bei Pokalsieger SVG Lüneburg am Mittwochabend 3:1 (25:20, 25:19, 18:25, 25:21) durch und legte damit in der Best-of-five-Serie vor.
Berlin legt im Finale vor
Berlin jagt zehnte Meisterschaft
Noch zwei Siege trennen den Hauptstadtklub von der zehnten Meisterschaft in Folge. In der Max-Schmeling-Halle können die Berliner am Samstag (18.00 Uhr) ihren Vorsprung vor heimischer Kulisse ausbauen. Lüneburg steht derweil mit Blick auf das mögliche Double unter Zugzwang, in der vergangenen Saison hatten die Norddeutschen mit 0:3 das Nachsehen im Finale gehabt.
Letzte Titelchance trotz Trainerchaos
Die Meisterschaft ist die letzte Möglichkeit für Berlin die erste titellose Saison seit elf Jahren noch abzuwenden. Zuletzt war der Hauptstadtklub 2015 in der Liga, im Pokal und auf internationaler Ebene leer ausgegangen. Abseits des Feldes hatten die Trennung von Cheftrainer Joel Banks sowie der kurzfristige Abschied von dessen Nachfolger Alexandre Leal in der vergangenen Woche für Aufsehen gesorgt.