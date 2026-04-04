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Powervolleys Düren stürmen ins Halbfinale – Friedrichshafen patzt

Düren folgt Berlin ins Halbfinale

Mit dem zweiten Sieg gegen die Helios Grizzlys Giesen ist das Weiterkommen in die Vorschlussrunde perfekt.
Düren steht im Halbfinale
Düren steht im Halbfinale
© picture-alliance/foto2press/SID/Manfred Heyne
SID
Mit dem zweiten Sieg gegen die Helios Grizzlys Giesen ist das Weiterkommen in die Vorschlussrunde perfekt.

Die SWD powervolleys Düren sind den Berlin Recycling Volleys ins Playoff-Halbfinale der Bundesliga gefolgt. Im zweiten Viertelfinale bei den Helios Grizzlys Giesen setzte sich Düren mit 3:2 (25:20, 23:25, 24:26, 25:23, 17:15) durch und entschied die Best-of-three-Serie mit zwei Siegen vorzeitig für sich.

Friedrichshafen kassiert Ausgleich in Ludwigsburg

Spiel eins in eigener Halle hatte der Hauptrundenvierte aus Düren mit 3:1 (25:19, 20:25, 25:23, 34:32) gewonnen.

Derweil kassierte der VfB Friedrichshafen durch ein 1:3 (21:25, 18:25, 25:22, 23:25) bei den Barock Volleys MTV Ludwigsburg den 1:1-Ausgleich.

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