Powervolleys Düren stürmen ins Halbfinale – Friedrichshafen patzt

SID 04.04.2026 • 22:30 Uhr Mit dem zweiten Sieg gegen die Helios Grizzlys Giesen ist das Weiterkommen in die Vorschlussrunde perfekt.

Die SWD powervolleys Düren sind den Berlin Recycling Volleys ins Playoff-Halbfinale der Bundesliga gefolgt. Im zweiten Viertelfinale bei den Helios Grizzlys Giesen setzte sich Düren mit 3:2 (25:20, 23:25, 24:26, 25:23, 17:15) durch und entschied die Best-of-three-Serie mit zwei Siegen vorzeitig für sich.

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Spiel eins in eigener Halle hatte der Hauptrundenvierte aus Düren mit 3:1 (25:19, 20:25, 25:23, 34:32) gewonnen.