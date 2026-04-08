Friedrichshafen feiert 3:0 – Playoff-Halbfinale vs Berlin Volleys

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben in der Bundesliga das Playoff-Halbfinale erreicht. Die Mannschaft von Trainer Adam Swaczyna setzte sich am Mittwochabend mit 3:0 (25:18, 25:20, 25:19) gegen den Aufsteiger Barock Volleys MTV Ludwigsburg durch und entschied die Best-of-three-Serie mit 2:1 für sich.
Volleyball: Friedrichshafen erreicht Halbfinale
Der VfB entscheidet das dritte Spiel gegen den Aufsteiger Barock Volleys MTV Ludwigsburg für sich.
Friedrichshafen jubelt gegen Ludwigsburg
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Halbfinal-Dauerduell Friedrichshafen vs Berlin
In der Vorschlussrunde kommt es nun mit dem Aufeinandertreffen von Friedrichshafen und Serienmeister Berlin Recycling Volleys zur Fortsetzung des ewigen Dauerduells. Das erste Spiel findet am Samstag (18.00 Uhr) in der Hauptstadt statt. Im zweiten Halbfinale trifft der Hauptrundensieger SVG Lüneburg auf die SWD powervolleys Düren, hier steigt das Auftaktmatch am Sonntag (17.00 Uhr).