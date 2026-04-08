Newsticker
Ergebnisse
Mediathek

Live TV
Originals
Volleyball-Bundesliga Männer
Volleyball-Bundesliga Männer
NEWS
SPIELPLAN
TABELLE
ERGEBNISSE
Volleyball-Bundesliga Männer>

Friedrichshafen feiert 3:0 – Playoff-Halbfinale vs Berlin Volleys

Volleyball: Friedrichshafen erreicht Halbfinale

Der VfB entscheidet das dritte Spiel gegen den Aufsteiger Barock Volleys MTV Ludwigsburg für sich.
Friedrichshafen jubelt gegen Ludwigsburg
Friedrichshafen jubelt gegen Ludwigsburg
© picture-alliance/dpa/SID/Uwe Anspach
SID
Der VfB entscheidet das dritte Spiel gegen den Aufsteiger Barock Volleys MTV Ludwigsburg für sich.

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben in der Bundesliga das Playoff-Halbfinale erreicht. Die Mannschaft von Trainer Adam Swaczyna setzte sich am Mittwochabend mit 3:0 (25:18, 25:20, 25:19) gegen den Aufsteiger Barock Volleys MTV Ludwigsburg durch und entschied die Best-of-three-Serie mit 2:1 für sich.

Halbfinal-Dauerduell Friedrichshafen vs Berlin

In der Vorschlussrunde kommt es nun mit dem Aufeinandertreffen von Friedrichshafen und Serienmeister Berlin Recycling Volleys zur Fortsetzung des ewigen Dauerduells. Das erste Spiel findet am Samstag (18.00 Uhr) in der Hauptstadt statt. Im zweiten Halbfinale trifft der Hauptrundensieger SVG Lüneburg auf die SWD powervolleys Düren, hier steigt das Auftaktmatch am Sonntag (17.00 Uhr).

Du hast einen Fehler gefunden oder möchtest uns Feedback geben? Schreibe uns gerne direkt hier!
Zur Startseite