Friedrichshafen feiert 3:0 – Playoff-Halbfinale vs Berlin Volleys

SID 08.04.2026 • 20:47 Uhr Der VfB entscheidet das dritte Spiel gegen den Aufsteiger Barock Volleys MTV Ludwigsburg für sich.

Die Volleyballer des VfB Friedrichshafen haben in der Bundesliga das Playoff-Halbfinale erreicht. Die Mannschaft von Trainer Adam Swaczyna setzte sich am Mittwochabend mit 3:0 (25:18, 25:20, 25:19) gegen den Aufsteiger Barock Volleys MTV Ludwigsburg durch und entschied die Best-of-three-Serie mit 2:1 für sich.

Halbfinal-Dauerduell Friedrichshafen vs Berlin