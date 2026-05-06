Berlin Recycling Volleys machen 10. Titel in Serie perfekt

SID 06.05.2026 • 21:09 Uhr Die Berliner sorgen für einen versöhnlichen Abschluss einer komplizierten Saison.

Die Berlin Recycling Volleys haben ihren ersten Matchball verwandelt und sich erneut zum deutschen Meister gekrönt. Die Mannschaft von Interimstrainer Markus Steuerwald setzte sich bei der SVG Lüneburg mit 3:1 (25:19, 25:22, 22:25, 25:12) durch. Mit dem dritten Sieg im dritten Spiel der Best-of-five-Serie sicherte sich der Volleyball-Rekordmeister den zehnten Titel in Folge und sorgte für einen versöhnlichen Abschluss einer komplizierten Saison.

Lüneburg verpasst historisches Double

Für den Pokalsieger aus Lüneburg platzte derweil der Traum vom ersten Double der Vereinsgeschichte. Bereits in der vergangenen Saison war es den Norddeutschen in der Finalserie nicht gelungen, die Berliner vom Bundesliga-Thron zu stoßen.

Rückschlagserie bei den Volleys

Dabei schien die Chance für die Konkurrenz in diesem Jahr so groß wie nie. Die Volleys waren ungewohnt holprig in die Saison gestartet, es folgte unter anderem das frühe Champions-League-Aus und die Niederlage im Halbfinale des DVV-Pokals. Mitten in den Playoffs war zudem Trainer Alexandre Leal überraschend zurückgetreten.

Berlins 16. Meisterjubel unter Steuerwald

Unter Steuerwald, der in der kommenden Saison die Grizzlys Giesen in der Bundesliga betreut, beendete der Hauptstadtklub die Spielzeit trotz allem nun mit seiner insgesamt 16. Meisterschaft. In der Finalserie hatten die Berliner gleich mit zwei 3:1-Siegen vorgelegt und waren mit Rückenwind in das entscheidende Spiel gegangen.

Hanes glänzt als Top-Scorer

Maßgeblichen Anteil am Erfolg hatte am Mittwochabend wieder einmal Diagonalangreifer Jake Hanes, der bereits in den ersten beiden Duellen geglänzt hatte und in der Finalserie bester Scorer der Berliner war.

Berlin dominiert deutsches Volleyball