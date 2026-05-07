Volleys-Schock: Topscorer Jake Hanes verlässt BR Volleys

SID 07.05.2026 • 12:27 Uhr Jake Hanes und der deutsche Meister Berlin Recycling Volleys gehen getrennte Wege. Der Diagonalangreifer habe "tolle Angebote aus dem Ausland" vorliegen, sagte Berlin Geschäftsführer Kaweh Niroomand.

Topscorer Jake Hanes und der deutsche Meister Berlin Recycling Volleys gehen getrennte Wege. Der US-Amerikaner werde „nächste Saison leider nicht mehr da sein“, sagte Geschäftsführer Kaweh Niroomand am Dyn-Mikrofon nach dem entscheidenden 3:1-Erfolg des Hauptstadtklubs im dritten Spiel der Finalserie der Volleyball Bundesliga (VBL) bei der SVG Lüneburg: „Nach so einer Saison hat er natürlich tolle Angebote aus dem Ausland und wird uns leider verlassen.“

Hanes kaum zu ersetzen

Diagonalangreifer Hanes war im Sommer 2024 aus der polnischen Liga zu den BR Volleys gewechselt und entwickelte sich in der Folge schnell zum Leistungsträger. Auch am Gewinn des zehnten Meistertitels in Serie hatte Hanes großen Anteil, in allen drei Finalspielen erzielte er mit großem Abstand die meisten Punkte. Wohin es Hanes, der im vergangenen Jahr mit Berlin auch den DVV-Pokal gewann, im Sommer zieht, ist noch offen.